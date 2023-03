Schon vor der Eröffnung Ärger um die Erkelenzer Hundewiese

Diesen Termin können und wollen einige Herrchen und Frauchen aber offenbar nicht abwarten, sodass die Wiese bereits jetzt genutzt wird. Und so kommt es bereits vor der Eröffnung zu einigen Problemen, mit denen sich Bernd Kempe in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit gewandt hat. Er spricht von „unschönen Dingen, die wir alle vermieden wissen möchten“. Dazu zähle unter anderem das wilde Parken an der angrenzenden Straße. Hier werde einfach „wild“ trotz Parkverbot und an den abgesenkten Bürgersteigen geparkt. Zahlreiche Beweisfotos hat der Erkelenzer Ratsherr an seinen Post angefügt. Teilweise sei zudem durchgehend lautes Gebell zu hören, über das sich Anwohner, die 100 Meter entfernt wohnen, bereits beschwert hätten. Ein dritter Punkt sei die Überschreitung der Tagesnutzungsdauer. Kempe schreibt, man müsse sich noch mal darüber Gedanken machen, von wann bis wann diese Wiese überhaupt genutzt werden dürfe. Es könne schließlich nicht sein, dass sich in frühen Morgenstunden oder am späten Abend Anwohner gestört fühlen.