Emissionsfrei transportiert : Schokofahrt ins Erkelenzer Land

Fröhlich erreichen die beiden Schoko-Radler Conny Boxberg (2.v.r) und Nils Heyer (r.) ihr Ziel: den Bioladen Verde in Erkelenz. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Aus der Dominikanischen Republik nach Erkelenz: Im gesamten Kreis Heinsberg ist nun Schokolade erhältlich, die emissionsfrei transportiert wurde. Mitglieder des ADFC Kreis Heinsberg holten die leckere Fracht in Amsterdam ab.

Ostern haben sie auf dem Fahrrad verbracht. Doch die Fahrradtour, die Conny Boxberg und Nils Heyer vom ADFC Kreis Heinsberg unternommen haben, hatte einen ganz besonderen Hintergrund. Die Tour führte nach Amsterdam. Dort nahm das Duo gemeinsam mit weiteren rund 130 Fahrradfahrern eine ganz besonders leckere Fracht entgegen: Schokolade. Hinter der so genannten Schokofahrt steckt die Idee vom klimaneutralen Transport. Unter anderem in Erkelenz bei Naturkost Verde kamen die Tafeln feinster Schokolade nun an.

Von dem Projekt begeistert war auch die Stadt Erkelenz. „Wir waren direkt angetan von der Sache, geht es doch hierbei um die Tatsache, dass der Transport der Schokolade vollständig klimaneutral stattgefunden hat“, sagte Oliver Franz, der Klimaschutzmanager der Stadt Erkelenz. Franz stellte vor allem die Initiative des ADFC heraus, „denn so etwas muss unterstützt werden“, befand er.

INFO ADFC organisiert Schokofahrt Thomas Houben vom ADFC Kreis Heinsberg hatte im Herbst 2018 von dem Projekt erfahren und es entsprechend organisiert. Im Nordkreis Heinsberg gibt es die Schokolade hier: Eine-Welt-Laden, Haagstraße 9, Batalia, Gronewaldstraße 108 a, beide Hückelhoven; Eine Welt Tisch Schwanenberg, Schwanenberger Platz 13, Naturkost Verde, Nordromenade 1, beide Erkelenz; Bäckerei Hintzen, Bahnhofstraße 31, Wegberg.

Conny Boxberg und Nils Heyer fanden das Projekt ebenfalls unterstützenswert und haben Lastenfahrräder organisiert. „Wir sind mit acht Personen in Mönchengladbach gestartet. Alle Fahrer stammen vom ADFC Mönchengladbach und Kreis Heinsberg. „Am ersten Tourtag ging es über Venlo nach Nijmegen, dort haben wir in einem Hostel übernachtet. Am zweiten Tourtag haben wir dann Amsterdam erreicht“, erzählte Conny Boxberg. Die Infrastruktur für Radfahrer in den Niederlanden ließ nicht nur sie ins Schwärmen geraten. „Das ist geradezu paradiesisch. Wir in Deutschland hängen mehrere Jahrzehnte hinterher. Egal wo, in den Niederlanden wissen Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer, wo ihr Bereich ist.“

In Amsterdam lernten sie noch mehr die Hintergründe der Schokofahrt kennen: Die Chocolate Makers aus Amsterdam haben es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Glied der Kette, das zur Herstellung der Schokolade nötig ist, selbst zu kontrollieren. Sie arbeiten mit Bauern aus dem Kongo, Peru und der Dominikanischen Republik zusammen. Fairer Handel ist den Niederländern wichtig. Darüber hinaus auch der klimafreundliche Transport.

So schippert etwa ein Segelschiff von Amsterdam über den Atlantik in die Dominikanische Republik, bei guten Wetterbedingungen dauern Hin- und Rückfahrt 209 Tage. Von Amsterdam aus soll die bei den Chocolate Makers fertig produzierte Schokolade die Händler ebenfalls klimafreundlich erreichen – womit dann die Fahrradfahrer ins Spiel kommen. Wie Conny Boxberg und Nils Heyer sagten, waren für Hin- und Rücktour vier Tage nötig. Dies, so sagten sie, müsse genau organisiert werden mit Familie und Beruf. Das Duo machte jedoch keinen Hehl daraus, viel Spaß gehabt zu haben, diesen interessanten Transport übernommen zu haben. „Das Erlebnis war grandios.“