Keine Unfälle : Schneefall sorgt für glatte Straßen und staunende Augen

Erkelenzer Land In den sozialen Medien haben viele User ihre Bilder von den schneebedeckten Städten im Nordkreis gepostet. Auf den Straßen blieb es ruhig.

Schneefall in der Nacht hat am Sonntagmorgen nicht nur die Städte im Nordkreis, sondern weite Teile NRWs in eine weiße Decke gehüllt. Das sorgte für staunende Kinderaugen und der ein oder andere kleine Schneemann wurde im Garten gebaut. In den sozialen Medien wurden viele Fotos von Erkelenz im Winterkleid gepostet.