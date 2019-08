Serie Unternehmer der Region : Denkmäler wie Zitadelle in Jülich sanieren

Das Firmengelände von Schleiff im Gipco ist die Anlaufstelle für die rund 100 Mitarbeiter. Seit 2001 hat Schleiff dort seinen Sitz. Foto: Drobotec

Erkelenz 2001 zog die Schleiff-GmbH in den Erkelenzer Gewerbepark Gipco. Seitdem baut das Unternehmen seine Geschäftsfelder aus.

Von Kurt Lehmkuhl

Was 1957 in Düsseldorf klein begann, ist zu einem Unternehmen geworden, das auf drei stabilen Beinen steht. Geblieben ist aus dem Anfangsjahr im Prinzip nur der Name: Schleiff. Mit Materialien für das Bauhandwerk hatte Friedel Schleiff am Rhein seinen Betrieb eröffnet, der nach einer Stippvisite in Korschenbroich 1966 nach Erkelenz zog. Zunächst ließ sich die Schleiff-Bauflächentechnik an der Koepestraße nieder, wo Maurermeister Heinz-Peter Dahmen in die Firmenleitung einstieg. Im Laufe der Jahre wurden der Betriebswirt Ingo Reifgerste und der Bankkaufmann Georg Wilms ebenfalls Mitarbeiter und später auch Geschäftsführer. 2001 zog die Schleiff-GmbH um in den Gewerbe- und Industriepark Commernden in ein modernes Gebäude mit der kreisweit zur damaligen Zeit größten Photovoltaikanlage auf dem Dach zur eigenen Energieversorgung.

Das topmoderne Äußere des Betriebsgebäudes steht in gewisser Weise in Kontrast zu dem, was sich Schleiff auf die Fahnen geschrieben hat: die Sanierung von Bauoberflächen wie auch die Sanierung und den Erhalt von denkmalgeschützen Bauwerken und Gebäuden. Zu diesem Zweck wurde 2002 der zweite Unternehmenszweig gegründet: die Schleiff-Denkmalentwicklung GmbH. Das jüngste „Bein“ besteht seit Oktober 2018, es ist die Schleiff -Wertentwicklung GmbH.

Die Schleiff Wertentwicklung-GmbH hat das Areal an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach übernommen. Foto: Renate Resch

Info Torbogen des alten Immerather Doms In Erkelenz selbst hat Schleiff keine eigenen Ambitionen. „Erkelenz ist ein guter Standort für uns mit einer hohen Lebensqualität.“ Aber aus Investorensicht hält man sich zurück. Das bedeutet aber nicht, dass sich das Unternehmen nicht für „seine“ Stadt engagiert. So hat Schleiff einen Torbogen des ehemaligen Immerather Doms sichergestellt und will ihn restaurieren. Danach soll der einen Platz in der Nähe der Kapelle in Immerath finden.

Nach dem Ausschieden von Dahmen im Jahr 2017 sind jetzt Reifgeste und Wilms hauptverantwortliche Geschäftsführer für das Unternehmen und die inzwischen 100 Mitarbeiter, die vom Standort Erkelenz in die Region fahren, um Denkmäler zu sanieren, alte Gebäude in Schuss zu bringen oder die firmeneigenen Immobilien zu renovieren. Die Liste der Objekte, die durch Schleiff neuen Glanz erhielten, ist lang. Die Zitadelle in Jülich, die mit rund einer Millionen Backsteine aus dem Klinkerwerk Gillrath in Erkelenz restauriert wurde, gehört ebenso dazu wie die vielbeachteten Umnutzungen von ehemaligen Kirchengebäuden in Aachen oder Mönchengladbach. So wurde aus Kloster und Kirche St. Alfons in der Printenstadt ein Bürogebäude und entstanden in Herz Jesu in der Vitusstadt barrierefreie, öffentlich geförderte Wohnungen. „Weit über 200 Projekte werden es wohl sein“, sagt Reifgeste.

Es sind Fotos in der Firmenzentrale, die auf die vielen unterschiedlichen Arbeiten hinweisen: etwa auf das klassizistische Gebäude der Deutschen Bank in Essen. Die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden wie Schlösser, Kirchen oder Burgen zieht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. „Aber darin erschöpft sich längst nicht unsere Arbeit“, sagt Wilms. An vielen Bauwerken aus Beton nagt der Zahn der Zeit. Betonsanierungen nehmen zu.