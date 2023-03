Sarah McQuaid singt in Erkelenz Weltmusik in der Leonhardskapelle

Am Samstag, 1. April, präsentiert die internationale Songwriterin Sarah McQuaid Folk- und Weltmusik im Rahmen der Veranstaltungsreihe Acoustic Night. Das Konzert in der Leonhardskapelle beginnt um 20 Uhr. McQuaid blickt auf eine große Erfahrung bei zahllosen Konzerten weltweit zurück. In Madrid geboren und in Chicago aufgewachsen, lebt die Musikerin nach Stationen in Frankreich und Irland nun seit mehreren Jahren mit ihrer Familie im äußersten Westen des britischen Cornwall. Doch den größten Teil des Jahres ist sie unterwegs zu Konzerten in Irland, Großbritannien, USA und auf dem europäischen Kontinent. Ihr internationaler Hintergrund hat deutliche Spuren in ihrem musikalischen Schaffen hinterlassen hat.