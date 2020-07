Live-Programm in Erkelenz : Weitere Musik-Acts in der Innenstadt

Weitere Musik-Acts in der Innenstadt

Live-Programm in Erkelenz

Schon 2019 kamen die Sommerkonzerte der Markt-Gastronomie – hier die Band beets’n’berries – prima an. Auch unter Corona-Abstandsregeln funktioniert das Angebot. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Dass an den kommenden Samstagen die Auftritte von Musikern in der Erkelenzer Innenstadt weitergehen, freut Gastronomie und Publikum. Anna Grillmeier und die Speedos sind dabei.

Schon seit Wochen touren Liveacts durch die Innenstadt, um diese nach dem Shutdown wieder zu beleben. „Mit Erfolg“, findet Stephan Jopen vom Stadtmarketing. „Gute Unterhaltung, Sommerlaune und ein bisschen Urlaubsgefühl bringen verschiedene Bands und Musiker nach Erkelenz. Das gefällt dem Publikum und freut am Ende auch die Gastronomen“, sagt Jopen. Zudem haben die Gäste der Lokale Gelegenheit, dadurch neue, ihnen auch bislang unbekannte Musiker und Bands kennenzulernen und Freude an unterschiedlichen Stilrichtungen zu entwickeln.

Am Samstag, 18. Juli, wird Sängerin, Songschreiberin, Musikerin Anna Grillmeier mit Henning Leise ab 17 Uhr in der Stadt unterwegs sein. Beide sind bekannt durch die „Goodfellas“, die Erkelenz auf dem Lambertusmarkt schon mehrfach zum Toben gebracht haben. Am Samstag, 25. Juli, 17 Uhr, bringen die „Speedos“ den Rock’n’Roll zurück auf die Straßen. Die vier Herren mit den Hosenträgern sind schon mal im Fernsehen aufgetreten und haben bereits eine gewisse Bekanntheit erlangt.