Städtefreundschaft Erkelenz-Saint James Ein halbes Jahrhundert „Jumelage“ gefeiert

Der Samstag begann mit einer Messe, die der Städtische Musikverein, der Gospelchor RejoiSing und der Jugendchor St. Lambertus gestalten. Danach fand ein Umzug mit Musik zu drei Stationen statt: Der erste Halt wurde am Rathaus in Saint-James gemacht, um dort die Gedenktafel von Michael Franke zu enthüllen. Am Kriegerdenkmal war die zweite Station, wo in einer feierlichen Zeremonie Kränze niedergelegt wurden. Schließlich zogen die Teilnehmenden in Richtung eines Wohngebietes, wo zum Gedenken an den verstorbenen Bürgermeister Peter Jansen ein neuer Kreisverkehr benannt ist, um diesen offiziell einzuweihen.