Erkelenz: RWE Power reißt Immerather Mühle wegen Tagebau Garzweiler II ab

RWE Power reißt Immerather Mühle in Erkelenz ab

Erkelenz Die alte Immerather Mühle, ein Wahrzeichen der Stadt Erkelenz, wird am Donnerstag abgerissen. Sie muss dem nahenden Tagebau Garzweiler II weichen. Damit die Menschen Abschied nehmen können, wurde eine spontane Mahnwache am Donnerstag eingerichtet.

Jüngst hatte es noch einmal politische Initiativen gegeben, die Mühle als Wahrzeichen für den Kampf gegen den Braunkohlenabbau im Rheinischen Revier zu erhalten. Diese hatten unter anderem auch deshalb keinen Erfolg, weil der Stadt Erkelenz gutachterlich belegt worden war, dass die Gebäudesubstanz keinen dauerhaften Erhalt erlaubt. Außerdem hatte sie das Gebäude auf Basis eines politischen Beschlusses zu diesem Zeitpunkt bereits an den Tagebaubetreiber RWE Power verkauft.

Am frühen Donnerstag waren rund um die Immerather Mühle zunächst einige Bäume gefällt worden, um Platz für den Abriss zu schaffen. Außerdem wurde mit Erdreich eine Rampe aufgeschüttet, damit der Abrissbagger an das Bauwerk heranfahren kann, da dieses auf einer Aufschüttung steht.Schockiert über den nicht angekündigten Abriss zeigte sich die Initiative „Kreativ gegen Kohle“.

Voraussichtlich nach der Jahreswende soll die Autobahntrasse von der ersten Sohle des Tagebaus durchschnitten werden, kündigt RWE Power an.

Damit die Menschen doch noch Abschied nehmen können von der Mühle, hat sie auf einem benachbarten Feld eine spontane Mahnwache eingerichtet, die bis in den späten Abend hinein besucht werden kann.Zeitgleich wurde die Immerather Mühle von einer Drohne umflogen, die Tausende Fotos machte, um das Gebäude zu dokumentieren. „Mit diesen hochauflösenden Fotos wird es möglich sein, von diesem Gebäude später zum Beispiel einmal ein dreidimensionales Modell zu schaffen“, erklärte Olaf Winter, Pressesprecher von RWE Power. Die Dokumentationen sollen sowohl der Stadt Erkelenz als auch dem Amt für Denkmalpflege beim Landschaftsverband Rheinland übergeben werden.

Ebenfalls an die Stadt weitergegeben werden sollen zur Erinnerung einzelne Bestandteile der Mühle. Dies hatte sich Erkelenz beim Verkauf zusichern lassen. „Allerdings besteht die Vermutung, dass sich Hausschwamm in dem Gebäude ausgebreitet hat“, berichtete Olaf Winter am Donnerstag. „Dieser wäre meldepflichtig, weshalb der Abriss zunächst noch geprobt werden muss.“