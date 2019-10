Aktionen für die Fußgängerzone : Stadtmarketing wirbt für Rücksichtnahme

Um die Attraktivität des Erkelenzer Marktplatzes zu erhöhen, hat die Stadtverwaltung in den Sommerferien angekündigte Maßnahmen umgesetzt: Eine Ladezone soll beispielsweise Lieferwagen von der Fläche für Fußgänger fern halten und Schilder bitten um gegenseitige Rücksichtnahme. Foto: Speen

Erkelenz Mit einem Banner, Aufklebern und Flyern wirbt die Stadt Erkelenz für Rücksicht rund ums Alte Rathaus.

Für ein friedliches Miteinander von Fahrradfahrern und Passanten in der Erkelenzer Fußgängerzone sollen unter anderem neue Schilder sowie neue Aufkleber und eigens für das Thema veröffentlichte Flyer sorgen. Mit Schildern, Pollern, einer neuen Ladezone und neu gekennzeichneten Parkplätzen am Alten Rathaus hat die Verwaltung, wie berichtet, den politischen Beschluss umgesetzt, die Attraktivität des Marktplatzes und der Fußgängerzone zu erhalten und neue Angebote geschaffen. Und dafür wirbt die Stadt Erkelenz jetzt mit Schildern, einem großformatigen Banner, Flyern und Aufklebern.

Auf das Thema aufmerksam machte das Stadtmarketing mit dem Ordnungsamt nun an einem Infostand auf dem Freitagsmarkt. Mit dem Fahrrad waren an diesem Tag sehr viele Erkelenzer dorthin gekommen. Die Mitarbeiter zählten in der Hauptsache (145) sehr rücksichtsvolle Besucher, die ihr Fahrrad schoben oder zu Beginn der Fußgängerzone parkten. „Lediglich vier Fahrradfahrer mussten dann doch angesprochen werden, da sie sich rücksichtslos fahrend durch die Menschenmenge schlängelten“, berichtet die Stadtverwaltung. Diese hätten aber auch schnell ein Einsehen über ihr Fehlverhalten gehabt.