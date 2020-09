RE 4 verkehrt zwischen Aachen und Dortmund : RRX hält ab Dezember in Erkelenz

RRX hält ab Dezember in Erkelenz

Erkelenz Die National Express Rail GmbH schult ab sofort das Fahrpersonal des RE 4. Ab dem 13. Dezember soll der RRX zwischen Aachen, Erkelenz und Dortmund verkehren.

Der Startschuss soll am 13. Dezember fallen: Dann nimmt die National Express Rail GmbH den Betrieb auf der Linie RE 4 auf, die auch am Bahnhof Erkelenz hält. Seit gut einer Woche laufen die Vorbereitungen, denn das Fahrpersonal wird in diesen Wochen und Monaten für den Betrieb der RRX-Fahrzeuge geschult, teilt das Kölner Unternehmen mit.