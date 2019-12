Kückhovener Bürger reden mit : Wunsch nach neuem Roten Platz

Kückhoven Den Kückhovenern ist der marode Rote Platz im Dorfzentrum ein Dorn im Auge. Eine Arbeitsgruppe hat in einer Skizze Ideen zusammengetragen, wie der Platz stattdessen aussehen könnte. Marode ist indes auch die Mehrzweckhalle.

Zwischen der katholischen Kirche St. Servatius, dem Gerätehaus und der Fahrzeughalle der Feuerwehr und dem Pfarrheim am Akazienweg liegt der sogenannte Rote Platz in Kückhoven. Weil dieser so zentral für den Ort ist, wird er von den Bewohnern als wichtiger Teil von Kückhoven gesehen. Aber: Der Platz ist marode und optisch nicht das, was man ein Highlight nennen würde. In der Sitzung des Bezirksausschusses war der Rote Platz nun Thema.