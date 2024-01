Baustellen in der Innenstadt Neuer Weg für Erkelenzer Rosenmontagszug

Noch drei Wochen sind es, bis in Erkelenz wieder der Rosenmontagszug durch die Straßen zieht. Und die Zahlen zum Höhepunkt des Karnevals können sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen. Mit Stand zum vergangenen Wochenenden haben sich bei der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 85 Zuggruppen angemeldet. Darunter befinden sich 38 Motivwagen und fünf Musikkapellen sowie die Erkelenzer Karnevalsband Hätzblatt, die wie gehabt in ihrem eigenen Bühnenwagen unterwegs sein wird. „Insgesamt haben wir Stand jetzt 1650 Teilnehmer, inklusive Rettungskräfte und THW-Kräfte“, erklärt Michael Bonsels, der sich gemeinsam mit Helmut Jopen um die Ausrichtung des „Zochs“ kümmert. „Mister Rosenmontagszug“ Jopen war im vergangenen Jahr zwar als stellvertretender EKG-Vorsitzender ausgeschieden, hatte aber zugesichert, mit seiner Expertise weiterhin bei der Organisation zur Verfügung zu stehen.