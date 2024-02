Behindertenbericht in Erkelenz Rollstuhlrampen für die Innenstadt?

Die Stadtverwaltung ist freilich nicht der einzige Ansprechpartner für Andreas Ullmann. Auch mit der deutschen Bahn befindet er sich in Gesprächen. „Am Erkelenzer Bahnhof gibt es leider ebenfalls einige Stellen, an denen es für Blinde schwierig wird“, sagt er. So fehle in der Unterführung jegliche Orientierungsmöglichkeit. Und auch oben am Gleis fehlen an einigen Stellen die sogenannten „taktilen Elemente“, also Leitlinien, an denen sich Blinde orientieren können. An anderen Stellen sind diese taktilen Elemente hingegen vorhanden, führen aber zum Beispiel in einen Bereich, der nicht betreten werden darf, in einem Fall sogar direkt ans Gleis. „Das ist ehrlich gesagt mehr als nur gefährlich“, findet Ullmann. Von der Deutschen Bahn aus sei ihm bereits Bereitschaft zum Umbau signalisiert worden.