Nach 37-jähriger Arbeit als Lehrerin endet eine Ära : Abschied nach Jahrzehnten am Cusanus

Nach 37 Jahren als Lehrerin am Cusanus-Gymnasium, davon die letzten zwölf Jahre als Schulleiterin, wurde Rita Hündgen mit Ovationen in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger wird Jörg Diepenthal. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Als Schülerin gekommen, als Leiterin gegangen: Das Cusanus-Gymnasium in Erkelenz hat Rita Hündgen in den Ruhestand verabschiedet. An einem der landesweit größten Gymnasien durfte sie rund 20.000 Schüler begleiten. Jörg Diepenthal zum Nachfolger ernannt.

„Es war eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.“ Die nüchternen Worte zum Abschied, mit denen Rita Hündgen ihre letzte Rede als Schulleiterin eines der größten Gymnasien in NRW, „ihrem“ Cusanus-Gymnasium in Erkelenz, beendete, spiegelt ihre Gefühlslage nur unzureichend. Die Oberstudiendirektorin wäre gerne noch Schulleiterin geblieben, doch muss sie beamtenrechtlich aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden. Rund 20.000 Schüler, so schätzt sie, hat sie im Laufe ihres Lehrerlebens kommen und gehen gesehen.

„Der Abschied fällt mir schwer“, hatte sie bekannt. Nach 37 Jahren als Lehrerin an dieser Schule, davon die letzten zwölf Jahre als Schulleiterin, muss sie aufbrechen. Rita Hündgen geht, ihr Nachfolger steht in einer schulinternen Regelung schon bereit. So wie sie Nachfolgerin von Michael Bierbach wurde, wird jetzt mit Jörg Diepenthal wieder ein Cusanus-Lehrer Leiter dieser Schule.

Info 1600 Schüler und ihre Lehrer Eindrucksvoller hätten die Schüler Rita Hündgen nicht verabschieden können. Nicht nur, dass sie in Orchester, BigBand oder Chor, als Artisten, Tänzer oder Turner die Abschiedsfeier im Atrium stimmungsvoll schmückten, alle 1600 Schüler nahmen am Vormittag auf dem Schulhof teil an ihrer Verabschiedung. Sie hatten sich nach Klassen und Kursen aufgeteilt und würdigten ihre überraschte (Noch-)Schulleiterin mit heftigem Applaus und stürmischen Jubelrufen.

Im Prinzip ist Rita Hündgen immer eine Cusanerin gewesen. Als eine der ersten Schülerinnen hat sie hier das Abitur gemacht und ist nach dem Studium und einer Zwischenstation von 1976 bis 1982 in Kerpen wieder als Lehrerin ans Cusanus-Gymnasium gewechselt. Sie kenne die Schule aus allen Blickwinkeln, hatte ihr Stellvertreter Willi Gronenthal in der Begrüßung der vielen Gäste bei der Verabschiedung am Donnerstag im Atrium der Schule gesagt. Sie war Schülerin und Lehrerin am Cusanus, aber auch Mutter von zwei Töchtern, die hier unterrichtet wurden. Von der Pike auf habe sie das Lehrerdasein erlebt: als Fachlehrerin für Mathematik, Geschichte und Sport, als Klassenlehrerin, als Stufenleiterin, als stellvertretende Schulleiterin und als Leiterin. „Sie war immer präsent, immer informiert und hatte für alle ein offenes Ohr.“

Ihre Beharrlichkeit, aber auch ihr Einsatz für das Cusanus-Gymnasium und ihre Verlässlichkeit waren Trümpfe, die Rita Hündgen auch in der Beziehung zur Stadt Erkelenz als Schulträger immer wieder ausspielen konnte. Bürgermeister Peter Jansen lobte ihre Zielstrebigkeit und Konsequenz, mit der sie ihren Weg ging, dabei immer bemüht, für ihre Schule und insbesondere ihre Schüler das Beste herauszuholen. Die baulichen Erweiterungen und die technischen Verbesserungen der Schule habe sie im Einklang mit dem Schulträger durchgesetzt.

Mit Respekt vor der Aufgabe, aber ohne Angst habe Rita Hündgen vor zwölf Jahren als Wunschkandidatin ihres Vorgängers das Amt übernommen, meinte Schuldezernent Paul Palmen. Auch er lobte die „unglaubliche Zuverlässigkeit und Energie“ von Rita Hündgen, die zwar zum 31. Juli aus dem Schuldienst ausscheidet, der Bezirksregierung aber als Mediatorin für angehende Schulleiter erhalten bleibt. Ursprünglich hatte sie schon Ende Januar das Cusanus verlassen müssen, doch wurde die Arbeitszeit um ein halbes Jahr verlängert, um in ruhigen Bahnen einen nahtlosen Übergang zu Diepenthal zu ermöglichen.

Die Kapitänin gehe von Bord, die Mannschaft und die Leichtmatrosen, die Lehrer und Schüler, müssten jetzt das Schiff steuern, das Hündgen durch stürmische und sanfte See geführt habe, sagten die Lehrerinnen Stephanie Heuner und Alexandra Hoff-Hermann. Für die Schüler erklärte Nico Leyens, Hündgen habe schulisch und außerschulisch gefordert und gefördert. Ohne sie hätten das Cusanus niemals so viele Arbeitsgemeinschaften zusammenbekommen, die deutlich machten, dass die Schule nicht nur aus Lernen besteht. Ihren Einsatz für die Cusanus-Familie würdigte Eltern-Sprecher Karsten Münter, für den Förderverein betonte Torsten Buchmann noch einmal die Empathie, das Engagement, die Zuverlässigkeit und die Disziplin von Rita Hündgen als Schulmanagerin.