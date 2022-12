Erkelenzer Alt-Bürgermeister Riesige Anteilnahme bei Beisetzung von Peter Jansen

Erkelenz · Der in der Vorwoche im Alter von nur 63 Jahren verstorbene Ehrenbürgermeister ist am Freitag in Hetzerath beerdigt worden. Viele Weggefährten erwiesen Jansen die letzte Ehre.

02.12.2022, 19:27 Uhr

Jansen war 2021 zum Ehrenbürgermeister der Stadt ernannt worden. Foto: dpa/Henning Kaiser