In Erkelenz Repair Café öffnet am Samstag

Die startende Spargelsaison steht zwar mehr im Fokus, aber am kommenden Samstag wird wieder im Repair Café Erkelenz repariert. „Diese Info ist doch mindestens genauso wichtig“, meint Mitarbeiter Holger Rautenberg. Im Erkelenzer Pfarrheim wird am 15. April wieder Reparaturhilfe geleistet, für alles, was reingetragen oder geschoben werden kann. Im Team sind auch sehr gute Fahrradexperten, die gerne dabei helfen, das eigene Fahrrad wieder fit zu machen.