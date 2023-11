Erkelenzer Gospelchor Rejoising spielt zwei Weihnachtskonzerte

Am Freitag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr wird der Chor in stimmungsvoller Atmosphäre in der evangelischen Kirche sein Weihnachtsprogramm aufführen. Zuvor gibt er allerdings am 3. Dezember um 18 Uhr seine Konzertpremiere in der evangelischen Kirche in Pesch. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.