Reitsport ohne Tiere in Erkelenz Gelungenes Debut für Hobby Horsing

Ihre Pferde heißen wie die berühmten Modeschöpfer: Karl Lagerfeld und Bruno Banani. In die Mähnen haben sie - wie in ihre eigenen Haare, die mit funkelnden Glitzerpartikeln eingesprüht sind türkis- und rosafarbene Bänder eingeflochten. Ihre Kür hoch zu Ross ist ein anspruchsvolles Pas de Deux zu den bekannten Klängen der beliebten Kinderserie „Löwenzahn“ und der Astrid-Lindgren-Verfilmungen des von „Pippi Langstrumpf“. Doch die beiden Pferde, die Liandra Schmidt und Yade Candan über den abgesteckten Parcours bewegen, sind gar nicht echt. Die neunjährigen Freundinnen haben die neue Trendsportart Hobby Horsing für sich entdeckt, waren schon im vergangenen März beim Turnier des Erkelenzer Reit- und Fahrvereins mit am Start.