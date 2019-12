Regionalverbandsjugendtag in Granterath : Viele junge Brieftauben-Sportler

Premiere in der Mehrzweckhalle in Granterath: Erstmals wurde die Ausstellung der Jugendtaubenzüchter vom Regionalverband 411 (Grenzland West) mit dem benachbarten Regionalverband 415 (Aachen Land) ausgerichtet. Die Gewinner der verschiedenen Altersklassen zeigten stolz, was sie 2019 mit ihren Tieren erreicht haben. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Erstmals stellten Jugendliche zweier Regionalverbände in Granterath gemeinsam ihre Tiere aus, die sich bei Flugwettbewerben im Sommer qualifiziert hatten. Der Regionalverbandsjugendtag war im weiten Umkreis einmalig.

Der Regionalverbandsjugendtag mit Ausstellung und Siegerehrung in Granterath ist nach Aussage von Jugendobmann Bernhard Immeln im Umkreis von 200 Kilometern einmalig. Er gehört dem Regionalverband 411 Grenzland West an, dessen Jugendliche in diesem Jahr erstmals mit denen des Regionalverbands 415 Aachen Land ihre Tauben ausstellten. Voraussetzung für eine Teilnahme der Tiere war, dass sie mindestens einen Preis bei den Wettflügen im Sommer erhalten haben. Zusätzlich führte die Reisevereinigung (RV) Erkelenz, die dem Regionalverband 411 Grenzland West angehört, in der Granterather Mehrzweckhalle ihre Siegerehrung durch.