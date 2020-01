Peter Jansen (CDU), Bürgermeister von Erkelenz: „Der im vergangenen Jahr im Januar in Berlin geschlossene Klimakompromiss hat zu keiner Stunde bei mir Freude ausgelöst. Wenn in dem Papier steht, den Hambi zu erhalten, sei wünschenswert, ist das bereits das falsche Signal für Erkelenz gewesen. Deshalb habe ich immer vor übertriebenen Hoffnungen gewarnt, die Umsiedlungsdörfer könnten noch erhalten werden. Wir in Erkelenz sind für die Großpolitik nur ein Spielfeld, das sage ich seit Jahren. Für die Menschen, die in Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich bleiben wollen und die bis zum letzten Tag kämpfen, habe ich größtes Verständnis – sie haben meinen höchsten Respekt. Mit Blick auf das, was mit dem Erhalt von Holzweiler schon erreicht wurde, muss man aber auch sagen: Die Bemühungen des Protestes, des Stadtrates und der Stadt waren nicht vergebens. Was jetzt geschehen muss, ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Leitentscheidung von 2016 zum Tagebau Garzweiler ergänzt. Ich habe heute noch einmal die Zusage aus Düsseldorf erhalten, dass daran mit Hochdruck parallel zum Gesetzgebungsverfahren in Berlin, das bis Mai laufen soll, gearbeitet wird. Es muss darin die rote Linie für den Tagebauverlauf gezogen werden, und dabei erwarte ich schon noch eine Verbesserung zur Leitentscheidung von 2016. Die Linie wird nicht unsere fünf Dörfer erhalten, beim Abstand zu den Randdörfern muss aber noch etwas kommen. Außerdem erwarte ich für Erkelenz bei den Strukturhilfen großes Entgegenkommen.“