Wechsel in Erkelenz : Geschäft für Raumausstattung in neuen Händen

Erkelenz Neuer Inhaber bei Innenausstattung Deneer. Stadtmarketing überbringt Grüße des Bürgermeisters.

Der Name Deneer steht für eine lange Tradition in der Erkelenzer Innenstadt. Seit vielen Jahrzehnten und seit 1962 unter dem Namen Deneer erfüllt das Unternehmen individuelle Wohnträume seiner Kunden. Jetzt haben es die Eheleute Deneer in die Hände von Matthias Corres übergeben. Der Name Deneer bleibt bestehen. Die Geschäftsräume an der Aachener Straße 29 in unmittelbarer Nähe zum Franziskanerplatz haben Matthias Corres und sein Team modernisiert.