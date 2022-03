Stadtverwaltung Erkelenz zieht Bilanz : Rats-TV mit niedrigen Klickzahlen

Erkelenz Das Internet-Format hat sich dennoch bewährt, findet die Verwaltung der Stadt Erkelenz. Unmittelbar nach der Kommunalwahl 2020 hatte der neue Stadtrat über dieses Thema gesprochen.

Eines der ersten Themen, die der neue Stadtrat nach der Kommunalwahl im September 2020 in Angriff nahm, war die Debatte über eine Darstellung der Ratssitzungen im Internet. Während sich nach kontroverser Debatte keine Mehrheit für ein Streaming der vollständigen Sitzungen fand, wie es etwa in Mönchengladbach gemacht wird, einigte sich die Politik auf ein schlankeres Format: das Stadtrats-TV. Dabei bekommen Bürgermeister sowie ein Sprecher jeder Fraktion die Möglichkeit, in Anschluss an Sitzungen über Themen ihrer Wahl zu sprechen. Das Ergebnis wird im Videoformat auf Youtube, Facebook, Instagram und der Stadt-Webseite ausgestrahlt.