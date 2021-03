Feuerwehrfahrzeug : Erkelenzer Stadtrat macht den Weg für einen neuen Rüstwagen frei

Erkelenz Die Anforderungen an die Feuerwehr wachsen, darum ist modernes Material nötig. Das ist in Erkelenz derzeit nicht vorhanden. Deshalb wird nun für eine halbe Million Euro nachgerüstet.

Daraus resultierte ein umfangreiches Konzept, das am derzeitigen Bedarf und eben auch an Gefahrensituationen angepasst wurde. Waren oder sind noch insgesamt fünf Fahrzeuge zeitgleich in Auftrag gegeben oder in der Beschaffung, rückt mit dem Rüstwagen das nächste nach. Stationiert werden soll es bei der Löscheinheit Erkelenz an der Richard-Lucas-Straße.