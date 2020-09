Am Johannismarkt in Erkelenz : Mit Haftbefehl gesuchter Mann verletzt Polizist

Am Johannismarkt in Erkelenz

Erkelenz Ein Mann ohne festen Wohnsitz randalierte am Erkelenzer Johannismarkt. Als die von Anwohnern gerufene Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde – und er verletzte einen der Beamten mit einem Faustschlag.

Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg wurden am Montag, 21. September, 23.15 Uhr, zur Hilfe gerufen, weil ein unbekannter Mann an einem Haus am Johannismarkt randalierte und dabei die Klingelanlage beschädigte. Die Beamten, so die Polizei in ihrem Bericht, konnten den Mann in der Nähe antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde.