Amtsleiter Claus Bürgers geht mit 68 in den Ruhestand : Kandidat für Erkelenzer Sozialamt

Erkelenz Bewerber aus Hückelhoven stellt sich dem Erkelenzer Jugendhilfeausschuss vor. Einstimmiges Votum für Ralf Schwarzenberg. Er wird vorgeschlagen, das Amt für Kinder, Jugend und Soziales zu übernehmen.

45 Jahre ist Claus Bürgers bei der Stadt Erkelenz beschäftigt. Seit 2010 leitet er das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales. Nachdem er zweimal den Eintritt in den Ruhestand verschoben hat, wird er im Juni aufhören. Mit 68 Jahren. Jetzt stellte sich Ralf Schwarzenberg als Nachfolgekandidat im Jugendhilfeausschuss vor. Zuvor hatten ihn die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung als Kandidaten ausgesucht und der Personalausschuss den 56-Jährigen bereits einstimmig vorgeschlagen. Diesem Votum schloss sich der Fachausschuss an, so dass der Hauptausschuss in der kommenden Woche abschließend über diese Personalie beschließen kann.

Ralf Schwarzenberg leitet derzeit das Jugendamt in Hückelhoven. Dorthin war er 2002 geholt worden, um dieses aufzubauen. Er berichtete im Ausschuss von „einer reizvollen Aufgabe“ und seinem „Baby, das inzwischen 16 Jahre ist – es ist damit in einem Alter, in dem es allein laufen kann, und ich bin in einem Alter, in dem ich noch einmal etwas Neues anfangen möchte“. Erkelenz sei dafür eine interessante Stadt mit innovativen Modellen in der Jugend- und Sozialarbeit, einer spannenden Bevölkerungsstruktur und jeder Menge anstehenden Aufgaben. „Erkelenz verzeichnet große Zuzüge, weshalb weiterhin neue Kitas eingerichtet werden müssen“, sagte Schwarzenberg und wies auf weitere Themen hin, die ihm am Herzen liegen. Dazu gehöre für ihn die Frage, „wie an den tagebaubedingten Umsiedlungsorten Gemeinschaft hergestellt wird?“. Prägend werde auch die künftige Arbeit des Amtsleiters in der Integration von Flüchtlingen und die Frage, „wie bekommen wir minderjährige Flüchtlinge und deren nachziehende Familien zusammen?“. Der Schutz von Kindern sei ein weiteres wichtiges Feld, das es zu bearbeiten gelte.