Stadt Erkelenz will Gespräche führen : Radwegerweiterung an der L 19 ist das erklärte Ziel

Erkelenz Die Stadt Erkelenz möchte, dass der neue Radweg an der Landstraße 19 bei Kückhoven erweitert wird und hat sich mit einer entsprechenden Anfrage an den zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW gewandt.

Der Fahrradweg entlang der L 19 war nach langem politischen Hin und Her erst in diesem Herbst fertiggestellt worden, anschließend hatten sich Anwohner und auch die SPD beschwert: Zum einen sei an mehreren Stellen unsauber gearbeitet worden, vor allem fehle aber an der Kreuzung Kückhoven eine Verbindung zum Mehrzweckstreifen in Richtung Holzweiler.