Sommerauftakt in Schwanenberg : Radiogottesdienst und Diakonietag

Die Finalisten des Predigtwettbewerbs in Schwanenberg (v.l.): Julia Stark, Veronika Minz, Philip Bird, Jonas Weuthen und Kim Westermann. Foto: Robon Banerjee/Robin Banerjee

Erkelenz Die evangelische Gemeinde in Schwanenberg richtet den Erkelenzer Diakonietag 2019 aus. Auftakt ist ein Radiogottesdienst mit Finalisten des Predigtwettbewerbs.

Erst wenige Wochen ist es her, da hatten fünf junge Menschen in der evangelischen Kirche von Schwanenberg ihren großen Moment: Sie traten in einem Predigtwettbewerb an, der nun seine Fortsetzung findet. Der WDR überträgt am Sonntag, 7. Juli, seinen Radiogottesdienst aus Schwanenberg, und die fünf Finalisten des Predigtwettbewerbs dürfen darin Ausschnitte ihrer Texte vortragen.

„Der nächste bitte(t) – tun was man kann“ war das Thema des Wettbewerbs, für den sich mehr als 30 Menschen zwischen 14 und 20 Jahren beworben hatten. Nach einer Vorauswahl durften sich fünf Finalisten am 25. Mai einer Jury stellen und erhielten zusätzlich Stimmen des Publikums. Pfarrer Robin Banerjee, in dessen Kirche der diesjährige Wettbewerb ausgetragen wurde, berichtet von beeindruckenden Texten und beeindruckenden Teilnehmern, die am Sonntag noch einmal die Chance erhalten, ihre Botschaften an die Menschen zu bringen. „Für die Zuhörer halt ich das für ein spannendes Angebot“, sagt Banerjee und lädt dazu ein, um 10 Uhr bei WDR 5 einzuschalten oder den Gottesdienst in Schwanenberg in der Kirche selbst mitzuerleben.

Jury-Mitglied Titus Reinmuth hat mit Robin Banerjee eine Kollage aus den jeweils fünfminütigen Wettbewerbsbeiträgen von Philip Bird, Veronika Minz, Julia Stark, Kim Westermann und Jonas Weuthen zusammengestellt. Im Radiogottesdienst werden sie diese gemeinsam live vortragen. Musik tragen der Jugendchor der Gemeinde und die Band „Kreuzweise“ bei.