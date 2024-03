Stadt Erkelenz informiert Prozess zur Vorkaufsoption für Immobilien rund um Keyenberg startet

Speziell zur Vorkaufsoption finden einige Bürgersprechstunden für die interessierten Bürgerinnen und Bürger statt. Geplant sind Bürgersprechstunden im Kuckumer Feuerwehrgerätehaus, Niersstraße 15, die am 13. April und 15. Juni stattfinden werden, sowie in der Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu), Zourshof 16 (neu), die für den 20. April und 22. Juni vorgesehen sind. Die Sprechstunden finden jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt.