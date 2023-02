Am Braunkohlebau Garzweiler Protestcamp im Nachbarort von Lützerath ist abgebaut

In Keyenberg hatten sich nach der Räumung des Nachbarorts Lützerath durch die Polizei im Januar zeitweise mehrere Hundert Klimaaktivisten in Zelten niedergelassen. Sie hatten zuvor in Lützerath in besetzten Gebäuden, Zelten und Baumhäusern gewohnt und die Räumung verhindern wollen. Ein Großaufgebot von Polizisten aus mehreren Bundesländern hatte Lützerath ab dem 11. Januar innerhalb von fünf Tagen geräumt.