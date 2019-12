Zwei Konzerte an einem Wochenende : Beethoven in Haus Spiess und in der Leonhardskapelle

„Beethoven bei uns“ heißt es in Erkelenz am Wochenende zunächst in Haus Spiess und danach in der nahen Leonhardskapelle. Foto: Speen

Erkelenz Die Projektreihe „Beethoven bei uns“ kommt am Wochenende (14. und 15. Dezember) mit zwei Veranstaltungen nach Erkelenz.

Ludwig van Beethoven gilt als der meistgespielte klassische Komponist – und er war ein radikaler Künstler, der sich immer wieder neu erfunden hat. Zu seinem 250. Geburtstag findet in der Projektreihe „Beethoven bei uns“ ein Konzert mit Werken des Jubilars und zweier Zeitgenossen in Erkelenz statt: Samstag, 14. Dezember, 19 bis 20.15 Uhr, Haus Spiess (Eintritt frei, Platzreservierungen notwendig). Tags darauf wird es in der Leonhardskapelle ein weiteres Konzert zu Ehren von Beethoven geben, dieses Mal mit anderen Aufführenden. Gestaltet wird der Samstagabend literarisch (Helmut Wichlatz) und musikalisch vom Holzbläserquintett „Quinturo“. Dieses besteht aus Musikern, die sich in der Bläserphilharmonie Aachen kennenlernten und Erfahrungen in unterschiedlichen professionellen Ensembles vorweisen können. Das Quintett bilden Ina Müssen (Flöte), Holger Geiser (Oboe), Katrin Meyers (Klarinette), Ulrich Thevißen (Horn) und Kevin Richard (Fagott). Gespielt werden in Erkelenz unter anderem Beethovens Quintett in Es-Dur, op. 71 sowie Kompositionen von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Terence Greaves.