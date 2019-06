Erkelenzer Jugendeinrichtungen präsentieren : Buntes Programm für die Sommerferien

Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Kreativität, Spiel, Sport und Spaß verspricht das Ferienprogramm. Erstmals Angebote von Vereinen. Anmeldetag ist am 22. Juni.

Ein pralles Ferienprogramm vom 15. Juli bis 27. August hat das Jugendamt der Stadt Erkelenz mit den Jugendzentren Circel, ZaK und Katho zusammengestellt. „Viele Helfer waren engagiert dabei und haben Ideen eingebracht“, weckt Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke das Interesse und kündigt Neues an: „Erstmals enthält das Programm auch Aktionen von Vereinen und nicht-kommerziellen Anbietern.“ Eröffnet werden die Ferienspiele traditionell mit einer Aktion der Freiwilligen Feuerwehr am letzten Schultag. Sie lädt zum Kennenlernen für Freitag, 12. Juli, 14 bis 16 Uhr, in die Feuerwache, Richard-Lucas-Straße, ein. In den beiden ersten Ferienwochen bietet das Jugendamt überwiegend Workshops an, die zu Kreativität, Spiel und Sport einladen. Außerdem stehen am 16. Juli ein Ausflug zum Freizeitpark Ketteler Hof, am 24. Juli der Kinder- und Jugendflohmarkt am Alten Rathaus und am 26. Juli das Lagerfeuer mit Stockbrotbacken im Baumschulpark Mennekrath auf dem Plan.

In der dritten Ferienwoche zeigt sich Haus Hohenbusch von seiner schillernden, bunten und actiongeladenen Seite. Das Motto der Themenwoche lautet: „Disney präsentiert: Superhelden auf Haus Hohenbusch“. 120 Kinder dürfen eine abwechslungsreiche Woche mit kreativen und sportlichen Angeboten und einem Tagesausflug erwarten, und wer mag, darf auch auf der großen Wiese übernachten. „In zwei der acht Gruppen mit jeweils 15 Kindern werden auch Kinder integrativ betreut“, sagt Katharina Lüke.

Info Anmeldeverfahren für das Stadtprogramm Alter Einige Aktionen der Stadt Erkelenz sind auf bestimmte Altersgruppen begrenzt, ansonsten ist die Teilnahme grundsätzlich für Kinder ab dem beendeten ersten Schuljahr möglich. Für ältere Kinder und Jugendliche gedachte Angebote sind im Programmheft ausgewiesen. Kosten Bei der Anmeldung müssen die kostenpflichtigen Angebote direkt bar bezahlt werden. Bei Kindern und Jugendlichen, die nicht im Postleitzahlengebiet 41812 wohnen, wird ein Aufschlag von 50 Prozent je Angebot erhoben. Bildungsgutscheine können für die Teilnahmebeiträge eingelöst werden. Inklusion Grundsätzlich haben alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, an dem Freizeitprogramm teilzunehmen. Anmeldung Für die meisten Aktionen der Stadt ist eine Anmeldung mit Unterschrift von Erziehungsberechtigten erforderlich. Das Verfahren beginnt am Samstag, 22. Juni, 11 bis 14 Uhr, in der Leonhardskapelle an der Gasthausstraße 5. Weitere Anmeldungen sind ab dem 24. Juni montags bis freitags, 7.30 und 12.30 Uhr, sowie montags bis donnerstags, 13.30 bis 16.00 Uhr, am Johannismarkt 19 möglich. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.

Im Evangelischen Kinder- und Jugendzentrum Cirkel in Gerderath gibt es zu Beginn der Ferien ein zweiwöchiges Komplett-Programm unter dem Motto „Sei stark, sei mutig, sei weltbewegend!“. Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren „gehen für zwei Wochen auf Entdeckertour, lernen kleine und große Helden kennen, machen sich stark für ein gerechtes Miteinander und lernen Alltagshelden ihrer Umgebung kennen“, erklärt Cirkel-Leiterin Mona Bobrow. Kosten: 40 Euro. Vom 19. bis 27. August bietet der Cirkel ein offenes Programm mit Billard, Kicker, Kegeln und Co. für Kinder und Jugendliche an. Die Anmeldung beginnt am 24. Juni und ist im Cirkel täglich außer mittwochs von 15.30 bis 19 Uhr möglich.

Das Evangelische Jugendzentrum ZaK, Mühlenstraße, lädt in den letzten beiden Ferienwochen zu vielen Spielmöglichkeiten ein. Auf dem Programm stehen Action Painting, Poolparty Olé oder Back-to-School. Am 15. August geht es für 25 Euro ins Toverland. In der sechsten Ferienwoche findet die „Faire-Woche im ZaK“ statt. Von 11 bis 16 Uhr gibt es täglich verschiedene Angebote wie gesundes Brunchen und Do-it-yourself-Suppenküche. Im offenen Programm stehen Kicker, Billard, Außengelände und Computerraum zur Verfügung. Anmeldungen für die Tagesfahrt sind ab 2. Juli täglich ab 16 Uhr im ZaK möglich.