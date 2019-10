Historischer Text neu herausgegeben : Ein niederrheinischer Orientbericht

Arnold von Harff, Ritter mit Grabstätte in Erkelenz-Lövenich, hatte einen Vorgänger, der etwa 100 Jahre vor ihm den Orient bereiste. Die anonyme Schrift hat Professor Helmut Brall-Tuchel erforscht. Das Buch stellte er beim Heimatverein der Erkelenzer Lande vor. Foto: Speen

Erkelenz Der erste bekannte deutschsprachige Orientbericht stammt von einem anonymen Autor, der 1348 schrieb und den Erkelenzer Ritter Arnold von Harff inspiriert haben dürfte. Professor Helmut Brall-Tuchel hat darüber geforscht.

Etwa eineinhalb Jahrzehnte hielt sich der unbekannte Autor vom Niederrhein in der Osttürkei, Armenien, Georgien, Palästina und Ägypten auf, wobei er den Sultan aus der Nähe kennenlernte. Nach seiner Rückkehr im Jahr 1348 berichtete er über das Zusammenleben von Christen, Juden und Muslimen im Vorderen Orient und legte den ersten bekannten deutschsprachigen Orientbericht vor. Damit weckte er im Rheinland das Interesse breiterer Kreise für fremde Kulturen und ferne Länder, ist sich Professor Helmut Brall-Tuchel sicher und geht davon aus, dass dieser Text den in Erkelenz begrabenen Ritter Arnold von Harff angeregt haben dürfte, von 1496 bis 1498 selbst an einige der beschriebenen Orte zu reisen.