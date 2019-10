Konzert in der Raiffeisenbank : Erst USA-Tournee, dann Lövenich

Erkelenz Angereist nach Tournee durch die Vereinigten Staaten: Professor Bottleneck und Frank Born begeisterten in der Raiffeisenbank Erkelenz das Publikum.

Professor Bottleneck und Frank Born stellten die Stücke ihrer inzwischen siebten CD „Fifty Shades of Blues“ vor. Vom ersten Ton an gab es Partystimmung pur. Duo und Publikum stachelten sich gegenseitig an und feierten die Musik, die ursprüngliche American Rootes Music, überzeugend und authentisch gespielt. Unverkennbar und unüberhörbar waren die Eindrücke, die Professor Bottleneck und Frank Born auf ihren Touren durch South Carolina und durch ihre Zusammenarbeit mit Shrimp City Slimp gesammelt haben. Professor Bottleneck alias Rolf Heimann ist ein Meister der Slide-Gitarre in all ihren Facetten und gilt als Ry Cooder des Niederrheins in Anlehnung an den amerikanischen Gitarristen. Heimanns Partner Born verblüffte mit seiner Perfektion auf der Mundharmonika. Sie schluchzte, jaulte, jammerte, zischte, heulte und ratterte – fast so wie die Züge in einer einsamen Nacht in Mississippi.