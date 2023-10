In der Hauptschule Erkelenz Probiertag beim Städtischen Musikverein

Für Interessenten an der Bläserklasse organisiert der Verein am Samstag, 21. Oktober, einen Kennenlerntag. Dieser findet in der Hauptschule Erkelenz, Nebenstelle Gebäude 3 (ehemalige Pestalozzi-Schule) statt und startet um 9 Uhr. Zunächst können die Besucher einer Probe der Miniband zuhören. „Anschließend ist Zeit, selbst Instrumente in die Hand zu nehmen und auszuprobieren, ob man ihnen bereits erste Töne entlocken kann. Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder unterstützen dabei natürlich gerne“, sagt Wilms. Anschließend besteht bis 12 Uhr noch die Möglichkeit, der Probe der Juniorband zuzuhören, so dass man auch einen Eindruck von den musikalischen Leitern der Ensembles (Jörg Wilms und Thomas Lindt) gewinnen kann.