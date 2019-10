Achtes Kaleidoskop der Sinne : Kunst aus dreifacher Sicht

Erkelenz Das achte Kaleidoskop der Sinne vermischte erneut Kunst mit Poesie und Musik. Autoren und Komponisten stellten ihre eigenen Interpretationen zu vielseitigen Werken in der Leonhardskapelle dar.

Eine Fotografie der blinden Künstlerin Silja Korn, die allein mit Geräuschen und Gerüchen arbeitet, zeigte beispielsweise einen langen Flur mit hellen Lichtern an den Seiten aus einer verdrehten Perspektive. Die erst 16-jährige Autorin Valerie Schippers wies in einem poetisch anmutenden Text auf Fragen der Orientierung hin und was zu tun sei, wenn diese fehle und man „wie in einem Tunnel“ stehe. Die passende Komposition zum Bild von Frank Ollertz mit Querflöte und Klavier blieb offen, aber stimmungsvoll. Bei anderen vorgestellten Werken wurden auch den Künstlern selbst neue Interpretationen angeboten: Das expressionistische Bild von Brigitte Schneiders stellt ein schwebendes Paar vor rotem Himmel dar, in dem Autor Roland Herzig das Problem der schnellen Entfernung eines Paars sah, das andere Ziele verfolgt. Harald Peltzer bot zur Gitarre ein ruhigeres Liebeslied an, was der eigentlichen Interpretation von Brigitte Schneiders eher entsprach: „Ich hatte das Bild so verstanden, dass man gerade in einer Beziehung zu schweben scheint – es begeistert mich aber völlig, wie anders das Thema zu sehen ist.“ Dem Betrachter sei es schließlich immer selbst überlassen, welche Gedanken und Stimmungen er in einem Bild sehe, was für die Künstler umso interessanter zu sehen sei.