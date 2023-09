Trauung in Monaco Königliche Hochzeit für Erkelenzerin

Sie ist wieder glücklich. Ihr neuer Name: Königliche Hoheit Prinzessin Naomi-Valeska d'Orléans, Herzogin von Anjou. Etwa 40 Verwandte und Freunde waren dabei, als der Nachfahre des französischen Königs Louis XIII., der dem europäischen Hochadel angehört, und das ehemalige Model jetzt im prunkvollen Hochzeitssaal des Rathauses von Orléans den Bund fürs Leben schlossen. Für Brautmutter Karola und Brautvater Wolfgang Salz, der vielen als langjähriger Verwaltungsdirektor des Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhauses bekannt ist, ein sichtlich bewegendes Ereignis. Karola Salz hatte Freudentränen in den Augen. Auch Papa Wolfgang freut sich über das neue Glück der einzigen Tochter, die am Cornelius-Burgh-Gymnasium ihr Abi machte, danach Betriebswirtschaft studierte und als erfolgreiches Model durch die ganze Welt reiste.