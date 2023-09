Trauung in Monaco Königliche Hochzeit für Erkelenzerin

Auf dem eigenen Anwesen in der für lilafarbene Lavendel-Felder und guten Wein bekannten Landschaft machte der 51-jährige Prinz Charles-Philippe seiner Verlobten im vergangenen Winter einen überraschenden Heiratsantrag, mit dem sie gar nicht gerechnet hatte, war sie doch zu dem Zeitpunkt intensiv mit den Vorbereitungen für seinen Geburtstag am nächsten Tag beschäftigt. Mit einem Drei-Karat-Rubinring hielt der Adlige um die Hand der Erkelenzerin an, die sich schon lange in Monaco zu Hause fühlt. Hier besuchen sie ihre Eltern oft, der Kontakt ist eng.