Von Kirche in Immerath (alt) : Eine denkmalgeschützte Erinnerung

Am Montag, 8. Januar 2018, war mit dem Abriss des Immerather Doms begonnen worden. So hatte die Bevölkerung die katholische Pfarrkirche St. Lambertus in Immerath (alt) genannt. Einen Tag später waren die Arbeiten beendet.

Die Kirche war 1888 bis 1891 nach Entwürfen des Kölner Baumeisters Erasmus Schüller erbaut und im Oktober 2013 entwidmet worden. RWE Power ließ die Turmkreuze im Juni 2017 von den Spitzen des Turms demontieren. Die sechs Glocken der Lambertuskirche waren 2014 durch die Schallfenster aus den beiden Türmen herabgelassen worden.

Am Palmsamstag 2015 waren die Kapelle St. Lambertus in Immerath (neu) und die Begegnungsstätte geweiht worden.