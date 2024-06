Am Samstag in Erkelenz Pop-up-Store soll Vorfreude aufs Electrisize machen

(cpas) Langsam geht es in die heiße Phase: Noch knapp 60 Tage, bis vom 9. bis 11. August in Erkelenz die 15. Auflage des Electrisize-Festivals steigt. Mit einer spontanen Aktion wollen die Festivalmacher am kommenden Samstag die Vorfreude steigern: Das Ladenlokal am Markt 19 in Erkelenz, in dem einst das Bistro Patrick’s Café saß, verwandelt sich am Wochenende zu einem Popup-Store.