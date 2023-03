Im Zusammenhang mit Protestaktionen Polizei zahlte RWE 143.000 Euro für Hilfeleistungen

Für die Räumung der Ortschaft Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler Anfang Januar gibt es laut Polizei noch keine Kostenstellung von RWE. In der Spitze war die Polizei an einem Tag mit 3700 Beamten vor Ort. Auch hier wurde teilweise auf RWE-Infrastruktur zurückgegriffen. Unter anderem hatten sich SEK-Beamte von einem Radbagger mit ausfahrbarem, langen Arm in Bäumen absetzen lassen, um auf Ästen sitzende Klimaaktivisten zu bergen.