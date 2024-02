In Erkelenz Polizei sucht nach Straßenraub Zeugen

Am Sonntagabend war ein 23-Jähriger gegen 20 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Kölner Straße in Richtung Goswinstraße unterwegs. Dabei sei ihm nach eigener Aussage eine sechsköpfige Gruppe Männer entgegengekommen. Aus der Gruppe heraus sei er dann mit einem Schlagstock und einem Schlagring angegriffen worden. Nachdem er auch mit Fäusten traktiert worden sei und zu Boden ging, hätten die Angreifer seine Geldbörse gestohlen und seien in Richtung Bahnhof geflohen. Alle Personen sollen zwischen 18 und 23 Jahre alt gewesen sein. Der Täter mit dem Schlagstock war etwa 1,80 Meter groß, trug einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas und hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Zudem trug er einen braunen Kinnbart. Der Angreifer, der den Schlagring mit sich führte, war etwa 1,90 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und Bluejeans. Auch er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Alle Personen hatten ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Raub gesehen haben könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 9200 entgegen.