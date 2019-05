Erkelenz : Einbrüche in Kiosk und Kindergarten in Kückhoven

Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Kückhoven. Sie können sich unter 02452 9200 melden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenz Unbekannte sind gewaltsam in den Kindergarten an der Servatiusstraße in Kückhoven eingedrungen. Sie durchsuchten alle Räume.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ersten Feststellungen der Polizei wurde nichts gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Freitag, als der Einbruch gegen 6.50 Uhr festgestellt wurde. Ebenfalls wurde in einen Kückhovener Kiosk an der Straße „An der Maar“ eingebrochen. Zeugen beobachteten am Freitag gegen 4.20 Uhr zwei bisher unbekannte Täter, wie sie die Geschäftsräume durchsuchten und mit einer Kassette samt Bargeld sowie Tabakwaren in unbekannte Richtung flüchteten. Die Täter waren etwa 1,80 Meter groß, schlank und trugen schwarze Hosen sowie Kappen auf dem Kopf. Einer war mit einem blauen Kapuzenpullover, der andere mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

(spe)