Vor der Landtagswahl im Erkelenzer Gymnasium : Politische Debatte im Cusanus auf Augenhöhe

Erkelenz Junge Nachwuchspolitiker diskutierten kurz vor der NRW-Wahl mit Schülerinnen und Schülern des Cusanus-Gymnasiums. Die Schule verfolgte damit ein besonderes Ziel.

Am 15. Mai wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Die Wahl ist auch am CGE eine gute Gelegenheit, sich beim Worldcafé mit Politik auseinanderzusetzen. „Von der klassischen Podiumsdiskussion haben wir uns schon lange verabschiedet. Mit den Nachwuchspolitikern gehen wir erneut bewusst einen neuen Weg“, fomuliert es Kenan Holger Irmak, Lehrer am Cusanus-Gymnasium. Unterwegs ist er im Schulgebäude, schaut mit seiner Kollegin Amanda Myrcik und dem ehemaligen CGE-Schüler Peer Schwiders in den Unterrichtsräumen vorbei. Auch die frühere CGE-Lehrerin Elke Rißmayer war mit Irmak und Schwiders seit Oktober nahezu täglich mit der Organisation des neuen Formats der politischen Diskussion beschäftigt. Denn: Die Jugendorganisationen der Parteien haben dieses Mal ihre jungen Vertreter geschickt, um mit den 220 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe Q1 des Cusanus-Gymnasiums in kleinen Gruppen ins Gespräch zu kommen.