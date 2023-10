Graffiti in Erkelenz Politik will wirksamere Maßnahmen

Der neue Franziskanerplatz in Erkelenz ist ein echter Hingucker und war in den letzten sonnigen Wochen durch zahlreiche Familien sehr gut besucht. „Mal sehen, wie lange der Platz so schön bleibt“, ist allerdings eine Äußerung, die man in der Stadt seitdem schon häufig gehört hat. Die Befürchtung: Schon bald könnte er durch Schmierereien verunstaltet werden. Denn Graffiti ist auch in Erkelenz ein Problem. „Immer häufiger“, glauben CDU, FDP und Freie Wähler gar, sieht man im Erkelenzer Straßenbild „illegale Graffiti an Hausfassaden, Schaufenstern, Stromkästen, Brücken, Mauern und sogar denkmalgeschützten Gebäuden“.