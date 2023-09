Entscheidung in Erkelenz Politik diskutiert Abriss von Kölner Tor

Im Erkelenzer Ausschuss für Stadtentwicklung wird an diesem Dienstag, 12. September, die Zukunft des Kölner Tors in der Innenstadt diskutiert. Die Dachkonstruktion sowie die Verkehrsführung an der im Volksmund auch „Feller-Propeller“ genannten Stelle (in Anlehnung an den damaligen Stadtdirektor Ullrich Feller) sorgt in Erkelenz seit vielen Jahren für Diskussionen.