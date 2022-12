Aktion des Vereins „Heimat blüht auf“ Kinder pflanzen für den Frühling

Im Frühjahr wird es bunter, lebendiger und artenreicher an vielen Schulen rund um Erkelenz. Gemeinsam wurden so knapp 4100 Wildblumenzwiebeln gesetzt (foto: verein). „Wir und die Insekten freuen uns, die bunte Pracht im Frühling bewundern zu können und zu beobachten, wie diese jedes Jahr mehr werden“, sagt Vereinssprecherin Sonja Schmalen. Der Verein lädt jetzt schon ein, im Frühjahr an der dritten Sonnenblumen-Pflanzaktion teilzunehmen.