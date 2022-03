Bis zu 1000 Zuschauer : Erkelenz plant großes Benefiz-Konzert in der Stadthalle

Beets‘n‘Berries waren auch bei der letzten Musiknacht in der Stadthalle zu Gast. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Bis zu 1000 Besucher sollen am kommenden Samstag Spenden für die Ukraine sammeln. Auf der Bühne versammelt sich alles, was in der lokalen Musikszene Rang und Namen hat.

Der Samstagabend in einer Woche soll in Erkelenz ein emotionaler werden, ein solidarischer und einer, an dem man zusammensteht. Und vor allem einer, an dem viel Geld gesammelt wird für die Menschen, die es derzeit am dringendsten brauchen: die Millionen von Leidtragenden des Kriegs in der Ukraine. Am Samstag, 12. März, plant eine große Gruppe engagierter Erkelenzer ab 19 Uhr in der Stadthalle ein großes Benefiz-Konzert unter dem Motto „Pray for Ukraine“. Immunisiert und mit tagesaktuellem Schnelltest können dann bis zu 1000 Menschen in die Stadthalle kommen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, dennoch wird um großzügige Spenden gebeten. „Jeder soll das geben, was er kann“, sagte Kulturmanager Sascha Dücker bei einer kurzfristig anberaumten Runde am Freitag. „Yesterday war die Welt noch eine andere“, sagte Dücker in Anlehnung an den Gitarristen Damian Przewozniak, der zuvor ein paar Takte des Beatles-Klassikers gespielt hatte. Bürgermeister Stephan Muckel sagte: „Wir alle haben seit der vergangenen Woche einen Kloß im Hals. Man kann sich eigentlich nur durch die Arbeit ablenken, ansonsten hat man ständig diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine im Kopf.“

So ging es auch dem umtriebigen Kulturbotschafter Fred Feiter, der die spontane Idee für die Benefizveranstaltung hatte. „Man sieht die Nachrichten und denkt: Wir müssen etwas machen. Da habe ich sofort an meine Musiker gedacht“, sagte Feiter, der unter anderem als Ausrichter der Erkelenzer Musiknacht bekannt ist. Mit wenigen WhatsApp-Nachrichten waren unter anderem die Stadtverwaltung inklusive Kultur GmbH, die Techniker von Ton in Ton, der Heimatverein, der Kulturgarten, der gemeinnützige Verein 12 Zylinder, das Troyka-Restaurant und natürlich zahlreiche Künstler verpflichtet, die allesamt ohne Gegenleistung mithelfen werden.

Auf der Bühne stehen wird so gut wie alles, was in der Stadt Rang und Namen hat. Zum Beispiel die Bands Beets‘n‘Berries, Rob Sure Band, Miss She and the Coconuts und 3 Männ Sing. Heinz Gerichhausen ist für Pop und Oldies bekannt, Damian Przewozniak spielt auf der Gitarre, Patrizia Portz sorgt auf der Geige und E-Geige für klassische und moderne Stücke. Party-Sound liefern Timo Tiggeler und Tobi Janssen. Und zu einem Duett werden sich auch Markus Forg und Sascha Dücker auf die Bühne begeben – Opernsänger Dücker singt zum ersten Mal in Erkelenz. „Ich kann mir gut vorstellen, dass noch der eine oder andere Name dazu kommt in den kommenden Tagen“, sagte Raphael Meyersieck, der mit dem Kulturgarten die Organisation übernimmt.

Der sonst eher für Karnevalsmusik bekannte Markus Forg verspricht: „Karnevalsmäßig wird es nicht werden, vermutlich eher in Richtung Klassik. An diesem Abend soll es um Emotionen gehen.“ Hans-Bernd Wallraven von 3 Männ Sing meinte: „Wir möchten etwas tun, wir wollen unseren Beitrag leisten mit Musik, die uns am Herzen liegt.“ Patricia Portz, die in einem internationalen Ensemble spielt, sagte: „Ich freue mich schon sehr auf Samstag und brainstorme noch, welche Musik ich spielen will. Wird es eher etwas für das Herz? Oder etwas für die Freiheit?“

Bürgermeister Muckel ist begeistert: „Diese Aktion zeigt wieder, wie wir es schaffen, in dieser Stadt innerhalb weniger Tage zusammen etwas auf die Beine zu stellen.“ Er betonte, dass die Aktion Solidarität mit der Ukraine symbolisieren soll: „Es geht nicht gegen Russland, sondern gegen den Despoten und Diktator Putin.“ Auch in Erkelenz gibt es eine große russische Gemeinschaft, die nun keinesfalls ausgegrenzt oder angefeindet werden dürfe. „In diesen Zeiten müssen wir zusammenführen und gemeinsam für Frieden und Demokratie einstehen“, sagte Muckel.