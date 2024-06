Bis in die Innenstadt Erkelenz plant „Fahrradroute Nord“

Zunächst einmal will die Stadt aber in einem neuen Bürgerbeteiligungsformat die Meinungen der Erkelenzer, vor allem der direkt betroffenen Anwohner, einholen. In einem Video, das in den kommenden Tagen auf den Kanälen der Stadt geteilt wird, fahren Bürgermeister Stephan Muckel und der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg die komplette Strecke ab und erläutern an jedem Punkt, was genau passieren soll. In einem Online-Verfahren können die Bürger vom 1. Juli bis 12. August ihre Meinung äußern, darüber hinaus wird es in der Stadthalle am 12. August (18 Uhr) eine Info-Veranstaltung geben. Alle Anwohner bekommen zudem Info-Zettel in ihre Briefkästen. „Mit diesem Stimmungsbild wollen wir dann im September mit der Politik entscheiden, ob wir den Förderantrag stellen“, sagt Lurweg.