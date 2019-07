Wandmosaik mit großer Bedeutung : Pippi Langstrumpf trägt Pferd durch Schule

Erkelenz Die Astrid-Lindgren-Schule ist um ein Kunstwerk reicher: Pünktlich vor dem Sommerferienbeginn wurde ein von der Künstlerin Marion Scheidtweiler und Schülern erstelltes Kunstwerk von Pippi Langstrumpf fertiggestellt.

Fast jeder Mensch auf der Welt, ob alt oder jung, groß oder klein, hat vermutlich schon einmal von Pippi Langstrumpf, der Hauptdarstellerin aus der gleichnamigen Romanreihe von Astrid Lindgren, gehört und hat dabei das Bild im Kopf, wie Pippi ihr Pferd Kleiner Onkel hochstemmt. Dieses Bild ist jetzt ein neuer Blickfang im ersten Stock der Astrid-Lindgren-Schule in Erkelenz. Kurz vor Schulferienbeginn wurde das künstlerische Mosaik, das Pippi auf einer bunten Blumenwiese mit Kleiner Onkel auf den in die Höhe gestreckten Armen zeigt, fertiggestellt.

Gestaltet wurde das Werk von der Keramikerin Marion Scheidtweiler im vergangenen Schuljahr mit 20 Schülern der Klassen zwei bis vier in einer Arbeitsgemeinschaft, die einmal pro Woche nach dem Unterricht stattfand. „Ich habe eine Mischung aus verschiedenen Techniken ausgewählt, damit das Ganze nicht zu unruhig und umso authentischer wirkt. Zuerst haben wir die verschiedenen Tonelemente ausgerollt, mit keramischen Farben bemalt, glasiert und gebrannt und danach die Scherbenmosaike aufgeklebt“, erklärt die Künstlerin. Der Glanz und die Frische der so erstellten Elemente seien das Resultat dieser Technik.

Und das ist eindeutig gelungen: Sobald man den ersten Stock der Schule betritt, fällt das Kunstwerk mit all seinen glänzenden Farben und dem sofort wiedererkennbaren Motiv, das offenbar mit Liebe fürs Detail gestaltet wurde, ins Auge. Dass Pippi Langstrumpf von der Namensvetterin der Schule erfunden wurde, war jedoch nicht der einzige Grund für die Motivauswahl: „Mich hat Pippi Langstrumpf schon als Kind fasziniert, und ich habe damals wirklich geglaubt, dass sie die Kraft hat, ein Pferd hochzuheben. Natürlich fand ich es auch toll, wie sie frech, anarchisch und eigensinnig war in einer Zeit, in der Kinder und vor allem Mädchen eigentlich zum Gehorchen erzogen wurden“, erklärt Scheidtweiler. „Noch immer ist Pippi für viele Leute sehr wichtig, und das Pferd kann man als Symbol dafür ansehen, dass man auch als Kind viel erreichen kann.“ Beim Erstellen des Kunstwerkes haben Schüler viel Freude an der künstlerischen Arbeit gehabt und wurden immer motivierter, je mehr sie vom Endergebnis erkennen konnten.