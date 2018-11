Tödliches Unglück in Erkelenz : Erfahrene Piloten kollidierten in der Luft bei perfektem Flugwetter

Foto: Uwe Heldens 7 Bilder Zwei Ultraleichtflugzeuge stoßen in Erkelenz zusammen - ein Pilot stirbt

Erkelenz Nahe des Flugplatzes Erkelenz-Kückhoven sind am Samstag zwei Ultraleichtflugzeuge in der Luft zusammengeprallt und abgestürzt. Eine der beiden Maschinen brannte vollständig aus, für einen 70-jährigen Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Die Wetterbedingungen waren am Flugplatz des Vereins Ultraleichtflug-Gemeinschaft Erkelenz nahe des Stadtteils Kückhoven zur Zeit des Unfalls nahezu optimal. „So etwas haben wir hier noch nicht erlebt“, sagt der Geschäftsführer des Vereins, Hans-Jürgen Adamski, am Tag danach. „Den Flugplatz gibt es seit 30 Jahren und das ist der erste Unfall überhaupt.“ Der gesamte Verein stehe unter Schock, berichtet Adamski. Beide Piloten seien langjährige Vereinsmitglieder und sehr erfahren gewesen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge startete ein 70-Jähriger aus Jülich am Samstag gegen 15.30 Uhr mit seiner Maschine vom Flugplatz. Gleichzeitig befand sich ein 60-Jähriger, der aus Hürth stammt, mit seinem Flugzeug im Landeanflug. Die beiden Flugzeuge kollidierten in der Luft und stürzten anschließend in der Nähe des Flugplatzes in die Feldgemarkung zwischen der Ortschaft Berverath und der Landstraße 19.

Eines der Flugzeuge fing Feuer, der 70-jährige Pilot verstarb noch an der Unfallstelle. Der 60-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung am Unglücksort schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) ermittelt ebenfalls, mit einem Ergebnis dieser Untersuchung ist Adamski zufolge in der kommenden Woche zu rechnen. Die Polizei Heinsberg sucht für ihre Ermittlungen noch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 02452/920-0 melden.

Laut Vereinsgeschäftsführer Adamski könnten die schwierigen Lichtverhältnisse eine Rolle gespielt haben. „Am Nachmittag stand die Sonne schon recht tief“, sagt Adamski, „das könnte die Sicht der Piloten eingeschränkt haben.“ Der Ort des Absturzes wurde am Samstag von der Polizei weiträumig abgesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Flüssigkeiten. Zudem waren mehrere Polizei- und Rettungswagen sowie insgesamt drei Hubschrauber auf dem Feld nahe des Flugplatzes im Einsatz.

Von den Vereinsräumen aus war das Ganze gut zu beobachten, schon am Samstag hatten sich hier viele Mitglieder fassungslos zusammengefunden. Der Fallschirm einer Maschine, einem zweisitzigen Ultraleichtflugzeug des Typs „Remos“, wurde offenbar geöffnet, bevor sie auf dem Acker aufschlug. Die andere Maschine brannte vollständig aus, für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Info Der Flugplatz in Erkelenz besteht seit 1989 Foto: Michael Heckers Mitglieder Die Ultraleichtflug-Gemeinschaft Erkelenz e.V. hat rund 160 Mitglieder. Fluggelände Das Vereinsgelände mit dem Flugfeld liegt bei Erkelenz-Kückhoven. Den Flugplatz gibt es seit 1989, den Verein seit Mitte der 1990er Jahre.